A Federação Nacional da Educação (FNE) vê com bons olhos a proposta do governo, mas lembra que ainda é preciso haver mais negociação.





Em cima da mesa está o Estatuto da Carreira do Ensino e Investigação Científica e o Ensino Superior e Investigação.No final do encontro com o ministro, José Abrantes, da FNE, disse que as propostas do sindicato foram bem acolhidas.