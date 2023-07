FNE defende que contratação sem curso de professor não pode ser medida definitiva

Foi o que afirmou esta manhã Pedro Barreiros da FNE, à saída de uma reunião com o Ministério da Educação, onde foram discutidos os requisitos para a habilitação própria para a docência.



Ou seja, essa alteração avançada pelo Governo, para responder à falta de docentes nas escolas, no ano passado, o Ministério da Educação alargou as chamadas habilitações próprias, que pressupõem apenas a licenciatura, aos titulares de cursos pós-Bolonha, sendo que, nessa condição, só podem ser contratados pelas escolas quando já não houver candidatos com habilitação profissional.



A medida seria provisória, para responder à falta de professores, mas o Governo pretende agora definir em decreto-lei os requisitos mínimos de formação científica.



"Queremos que esta medida seja de caráter pontual, excecional e não se transforme em regra", afirmou o dirigente da FNE, que participou hoje na primeira reunião com o ministério enquanto secretário-geral, depois de ter sido eleito em maio.