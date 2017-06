FNE promete acatar decisão mas discorda dos serviços mínimos

Foto: Lusa

O colégio arbitral fixou os serviços mínimos para a realização destas provas dentro da normalidade.





João Dias da Silva, da FNE, promete acatar a decisão mas sublinha a discordância.



O Ministério da Educação considera que estão reunidas as condições para realizar os exames nacionais e as provas de aferição, na próxima quarta feira durante a greve dos professores.



Numa nota enviada às redações, o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues reafirma que sempre esteve e que continua aberto ao diálogo com as estruturas sindicias.