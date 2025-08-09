Fogo dominado nas três frentes de Ribeira de Pena

Em declarações à Lusa, Bruno Sarmento, o segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, explicou que as três frentes do incêndio de Ribeira de Pena que estavam ativas, estão "em fase de resolução" desde cerca das 10:00 de hoje, que é o mesmo que dizer que as "chamas estão dominadas".

Apesar de o incêndio estar dado como dominado, Bruno Sarmento avisa que continua a haver pontos de acesso difícil e que "merecem a atenção dos bombeiros".

A combater as chamas em Ribeira de Pena estavam, pelas 10:40 de hoje, 233 bombeiros, com 71 veículos e três meios aéreos, acrescentou o segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso.

O incêndio em mato em Alvite, no concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, continua ativo e, segundo os dados do portal da Autoridade Nacional e Proteção Civil, estão 376 homens no combate às chamas, com 105 veículos e nove meios aéreos.

O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00:00 de domingo prolongar-se-á até às 23:59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.