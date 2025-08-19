Fogo em Carrazeda de Ansiães com duas frentes ativas

Em declarações à agência Lusa, o comandante Abílio Félix disse que as chamas consomem para já apenas mato e que não há habitações em perigo, embora a aldeia Seixo de Ansiães se encontre na linha de fogo.

"Ainda está longe. Esperamos que não chegue lá", vincou.

O incêndio começou por volta das 13:30, ainda arde com alguma intensidade e o combate está a ser dificultado pelo vento, acrescentou.

Às 21:30 estavam a combater as chamas 130 operacionais, apoiados por 38 viaturas.

Durante a tarde, um meio aéreo também esteve no teatro de operações.