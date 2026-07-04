Fogo em Vouzela arde desde quinta-feira sem dar tréguas

Um homem que tentou combater as chamas durante a noite sofreu queimaduras de segundo e de terceiro grau, e um outro caiu de uma carrinha quando transportava água e sofreu um traumatismo craniano.



O fogo começou em Vouzela na madrugada de quinta-feira, e alastrou aos concelhos de Águeda, Oliveira de Frades e Tondela.



Espanha enviou cerca de duzentos operacionais, ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.



Em Águeda, durante a noite, o sono foi substituído pela vigilância.



Um grupo do IRA - Intervenção e Resgate Animal - esteve presente para ajudar os bombeiros em operações de retirada.