País
Fogo em Vouzela arde desde quinta-feira sem dar tréguas
Mais de mil bombeiros e vários meios aéreos combatem as chamas em Vouzela. Duas pessoas ficaram feridas neste incêndio que começou há dois dias e já consumiu pelo menos 11 mil hectares.
O fogo começou em Vouzela na madrugada de quinta-feira, e alastrou aos concelhos de Águeda, Oliveira de Frades e Tondela.
Espanha enviou cerca de duzentos operacionais, ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.
Em Águeda, durante a noite, o sono foi substituído pela vigilância.
Um grupo do IRA - Intervenção e Resgate Animal - esteve presente para ajudar os bombeiros em operações de retirada.