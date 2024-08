Fogo na Madeira continua a lavrar e alastrou ao concelho de Câmara de Lobos

Carla Andrade, Miguel Batista – RTP

O fogo está numa zona rural, de difícil acesso, e para já, as chamas estão longe das habitações. Em declarações à RTP, alguns populares, residentes no Jardim da Serra, afirmaram que não dormiram com receio que o incêndio descesse pela encosta.





O helicóptero de combate a incêndios deverá ser utilizado. Mas tudo depende do vento, que sopra por vezes fortes.

, como adianta à Antena 1, o Comandante Operacional da Proteção Civil da Madeira, Marco Lobato.A costa norte está sob aviso amarelo.O incêndio teve início na quarta-feira de manhã, "tendo sofrido várias alterações durante o dia (de quarta-feira), oscilando entre alguma acalmia e projeções mais complicadas", referiu ao final do dia de quinta-feira o Serviço Regional de Proteção Civil, que alerta ainda para o perigo de derrocadas.Os acessos difíceis, o calor e o vento forte dificultam o trabalho no terreno.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo que pode subir para laranja por causa do calor.