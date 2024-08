Fogo na Madeira fustiga Encumeada, Paul da Serra e Serra de Água

O fogo avança agora nas zonas da Encumeada, Paul da Serra e Serra de Água, explicou à Antena 1 Madeira o responsável pela Proteção Civil, António Nunes.O presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira diz também que foi identificado um novo incêndio na ilha, que nada tem a ver com o grande fogo que está ativo.Este novo incêndio, salienta António Nunes, está a gerar preocupação.O fogo que mais trabalho dá aos operacionais deflagrou na passada quarta-feira no concelho da Ribeira Brava e as chamas atingiram depois os municípios de Câmara de Lobos e Calheta.