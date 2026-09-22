EM DIRETO
Guterres abre último debate da Assembleia-Geral enquanto líder da ONU

Foi dominado esta madrugada o incêndio de Arcos de Valdevez

Foi dominado esta madrugada o incêndio de Arcos de Valdevez

Um incêndio que deflagrou na segunda-feira à tarde no concelho de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, já está dominado, disse hoje à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS

Um porta-voz do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que o fogo "já se encontra controlado", desde as 05h27.

O alerta foi dado pelas 15:07 de quarta-feira e o fogo chegou a ter três frentes ativas. O combate envolveu 11 meios aéreos.

 

Tópicos
PUB
PUB