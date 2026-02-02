Forças Armadas reforçam dispositivo no terreno com mais de 1.000 militares

De acordo com um comunicado do EMGFA, com dados referentes a domingo, estão empenhados 1090 militares no apoio direto às populações, valor que não inclui "o pessoal em alerta, nem os militares envolvidos na preparação e apoio logístico aos módulos envolvidos".

O último número disponibilizado pelas Forças Armadas fazia referência a 240 militares no terreno. No domingo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que nos próximos dias deverão estar 2.000 a 3.000 militares envolvidos nas operações.

No que toca a meios terrestres, as Forças Armadas têm 211 viaturas a operar e 23 máquinas de engenharia.

Foram disponibilizados 12 geradores para fornecimento de energia, o reforço ou disponibilidade de comunicações de emergência através de 12 equipamentos Starlink (satélites), e estão a operar 20 equipas para limpeza e cortes de árvores, das quais 12 com motosserras.

De acordo com o EMGFA, ainda existem 12 operações de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias em curso, e estão duas equipas anfíbias em Coimbra e Tancos.

Um total de 150 pessoas está a ser apoiado no que toca a alojamento e alimentação e foram disponibilizados 80 sacos-cama. Segundo o comunicado, as Forças Armadas têm ainda disponibilidade para 1860 camas em 15 unidades militares e 1562 refeições por dia em diferentes unidades militares.