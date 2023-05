Fórum debate apoios ao regresso de emigrantes

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, vai abrir o encontro, organizado pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e pela Câmara de Mangualde, e que visa apresentar programas de apoio a emigrantes e ao investimento da diáspora.A iniciativa, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem como objetivo também “".O programa aborda ainda questões relacionadas com o apoio ao regresso, nomeadamente o "Programa Regressar" e o "Empreende XXI", na área da fiscalidade, com apresentação do regime de “residente não habitual” e regime fiscal de “nómadas digitais”.





Na área dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante, destaque para abordagem de relacionados com a Segurança Social e a Plataforma de Registo de Atividades e na área da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora, a execução do PNAID, ações e atração do investimento da diáspora, articulação no apoio ao investidor, o mapeamento do investimento da diáspora e a identificação de custos de contexto.



Por fim, serão apresentadas boas práticas de municípios no apoio aos emigrantes e ao investimento da diáspora.