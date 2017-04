Francisco George confirma 21 casos de sarampo em Portugal

Francisco George explicou, em entrevista no 360, que Portugal está entre os países do mundo que tem maior taxa de vacinação, com 97 por cento das crianças a estarem imunizadas.



O foco deste surto epidémico deve-se, explicou George, a um grupo de crianças que não foi vacinada por opção dos pais. O responsável pela DGS afirmou a falta de vacinas permite a circulação do vírus.



Francisco George disse que a vacina não é imposta em Portugal e que tem um fundamento científico que prova que quem a toma fica imunizado e protegido contra o vírus.