Frente Comum exige aumentos. Administração Pública cumpre greve nacional

Para sábado está marcada uma manifestação em Lisboa, promovida pela Intersindical.

Os efeitos desta greve começaram a fazer-se sentir às 0h00 nos hospitais e na recolha do lixo, como constatou a RTP no terreno.Ao início da manhã, junto ao Arsenal do Alfeite, em Almada, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, afirmou que a estrutura escolheu aquele local para a primeira conferência de imprensa do dia porque se trata de "um exemplo do desinvestimento nos serviços públicos"., antecipou.Também ouvida pela equipa de reportagem da RTP em Almada, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, afirmou que "os trabalhadores estão convocados para dois dias de luta"."No sábado, dia 18 de março, vamos ter uma grande manifestação em Lisboa em quee esta prioridade que temos neste momento, de topo, que é o aumento geral dos salários e das pensões", acentuou Isabel Camarinha."Há todas as condições no nosso país para ter uma vida digna para todos", sustentou ainda a secretária-geral da central sindical.. Mas os trabalhadores da Administração Pública estão a defender a resposta às suas reivindicações, mas, que o Estado tem obrigação de garantir e que, com o desinvestimento e o subfinanciamento que tem existido, não estão a ser garantidos", completou.