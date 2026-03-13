Frente Comum sai à rua para exigir aumento intercalar dos salários e das pensões

Os trabalhadores da administração pública concentram-se às 11 da manhã na Praça da Figueira, junto ao Ministério das Finanças. O secretário-geral da CGTP também vai participar.Outros pontos de reivindicação: a valorização de todas as carreiras e profissões e o reforço dos serviços públicos.Sebastião Santana - coordenador da frente comum - lembra que foi feito ao Governo um pedido de negociação suplementar a meio de janeiro, mas a Frente Comum ainda está à espera da resposta.A estrutura sindical de coordenação considera que as condições de vida dos trabalhadores estão a degradar-se, mais ainda agora com a guerra no Médio Oriente