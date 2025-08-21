Frente de fogo com origem em Seia atinge Covilhã

Numa nota publicada na rede social Facebook, o município da Covilhã explicou que a frente de fogo com origem em Seia, pelas 17h30, estava a progredir "com alguma intensidade".

A autarquia deixou um alerta de precaução para as localidades de Unhais da Serra, Cortes de Baixo, Bouça e Cortes do Meio.

Adiantou ainda que o caminho entre Unhais da Serra e Penhas da Saúde está cortado ao trânsito.

Já em relação à frente de fogo de Dominguizo/Vales do Rio/Peso/Tortosendo, a Câmara referiu que tem registado algumas reativações ao longo do dia.

Segundo o município, essas reativações estão a ser combatidas e não estavam a colocar populações em risco.

Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.