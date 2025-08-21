Frente de fogo com origem em Seia atinge Covilhã
Uma nova frente de fogo oriunda de Seia, distrito da Guarda, entrou hoje no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estão a progredir "com alguma intensidade", informou a Câmara.
Numa nota publicada na rede social Facebook, o município da Covilhã explicou que a frente de fogo com origem em Seia, pelas 17h30, estava a progredir "com alguma intensidade".
A autarquia deixou um alerta de precaução para as localidades de Unhais da Serra, Cortes de Baixo, Bouça e Cortes do Meio.
Adiantou ainda que o caminho entre Unhais da Serra e Penhas da Saúde está cortado ao trânsito.
Já em relação à frente de fogo de Dominguizo/Vales do Rio/Peso/Tortosendo, a Câmara referiu que tem registado algumas reativações ao longo do dia.
Segundo o município, essas reativações estão a ser combatidas e não estavam a colocar populações em risco.
Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).
Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.
Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.
Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.