Fundão disponibiliza apoio social e psicológico

"Face à extensão e gravidade das frentes de fogo no concelho do Fundão, o município do Fundão tem em funcionamento uma linha de apoio social, 961 382 115, e uma linha de apoio psicológico, 966 398 185", indicou a câmara, ressalvando que ambos os contactos têm "o custo de uma chamada para a rede móvel nacional".

A autarquia destacou que através daquelas linhas de apoio é possível pedir bens essenciais e alimentos, comida para animais e apoio psicológico.

Segundo a nota, as linhas estão a sempre a funcionar para dar resposta a situações urgentes.

O incêndio, que começou na quarta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo os dados provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.