Fundão implementa Núcleo Local da Garantia para a Infância

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o município do Fundão, no distrito de Castelo Branco, referiu que o protocolo para a implementação do NLGPI no concelho foi assinado na segunda-feira entre o Conselho Local de Ação Social do Fundão e a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância.

"A criação do NLGPI do Fundão é reconhecida como uma mais-valia ao construir uma estrutura especialmente dedicada a responder eficazmente às vulnerabilidades das crianças e dos jovens, e das suas famílias, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar, potenciadora de uma efetiva integração social".

Este núcleo congrega os parceiros locais com competências de intervenção em matéria de acolhimento de primeira infância, educação e atividades em contexto escolar, saúde, alimentação saudável, habitação, inclusão e integração social, promoção dos direitos das crianças e jovens, não discriminação e promoção da igualdade.

O protocolo entrou imediatamente em vigor após a sua assinatura e a sua duração coincide com o período de vigência do Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030, podendo ser revisto ou alterado mediante acordo entre os parceiros.

Integram o NLGPI, o Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Centro Assistencial, Cultural e Formativo do Fundão (através do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental), Pinus Verde (através da resposta Forma Redes 4G CLDS), Pais em Rede do Fundão, Segurança Social, Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Fundão e Câmara Municipal do Fundão.