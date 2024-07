Fundo Ambiental vai financiar com 1,49 ME projetos de erradicação de espécies invasoras

Os projetos aprovados foram apresentados por autarquias, associações de conservação da natureza e instituições do ensino superior.

Em comunicado, o ministério adianta que a estes projetos se juntam ações de sensibilização pública e de recuperação de terrenos com flora autóctone, que receberão apoios no âmbito da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, que "tem sinalizada como uma das maiores ameaças aos ecossistemas, `habitats` e espécies a proliferação de espécies exóticas".

De entre essas espécies invasoras - de fauna e flora - destacam-se o ganso-do-egito, o caranguejo-peludo-chinês, a rã-de-unhas-africana, a tartaruga-de-orelhas-vermelhas, a bácaris e o capim-do-texas.

Citada no comunicado, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse que o Governo "reafirma o seu compromisso com a preservação da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas naturais de Portugal", assinalando que "as espécies invasoras podem também causar danos significativos à agricultura, à pesca, à silvicultura e a outros setores económicos".