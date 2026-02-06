Fundo da Cáritas de Leiria ultrapassa um milhão de euros

Às 16:00 de quinta-feira, o fundo atingiu 1.084.313,18 euros.

"Acima de tudo, queremos deixar uma palavra de agradecimento a todos os benfeitores. Isto aumenta-nos a responsabilidade", afirmou Nelson Costa.

Este responsável assegurou que "este fundo será gerido com toda a transparência e com toda a dignidade, de forma também a dignificar o dinheiro que está a ser confiado" à Cáritas, para depois ser canalizado para as situações que foram afetadas pelo mau tempo.

De acordo com Nelson Costa, na quarta-feira à noite o fundo registava "30.123 transações, doações".

O menor valor é de um euro, o maior de 40 mil euros.

O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo `online`, foi criado no dia 30 de janeiro, após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.

Nesse dia, a instituição anunciou o reforço do apoio à comunidade, para assegurar que ninguém fica sem resposta, devido ao impacto do mau tempo, que também danificou instalações da instituição.

Referindo que acompanha com elevada preocupação a situação de emergência que ainda se vive em vários locais da região, "onde persistem falhas significativas no fornecimento de eletricidade, no abastecimento de água e nas comunicações, afetando um número considerável de famílias e instituições", a Cáritas fez ainda saber que coloca "à disposição todos os seus recursos humanos, logísticos e sociais para apoiar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade".