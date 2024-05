Fundos europeus financiam lar para doentes de Alzheimer em Castro Marim

Ternullo/Melo Architects LDA ©

Assinala-se esta quinta-feira, 9 de maio, o Dia da Europa. E são muitos os sinais evidentes da presença de Portugal no grupo dos 27. É o caso de uma unidade residencial e centro de dia, para pessoas com Alzheimer ou demências, que foi construída há um ano em Castro Marim, no Algarve.