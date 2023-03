Funeral de Rui Nabeiro realiza-se hoje

O comendador Rui Nabeiro, que estava hospitalizado no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a problemas respiratórios, era presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés.



Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.



Deu emprego a grande parte da população da sua vila natal, assim como em concelhos vizinhos e na região. Era encarado por muitos como um "pai".



Na segunda-feira, centenas de funcionários ovacionaram o cortejo fúnebre com as fardas vestidas, como num dia habitual de trabalho, apesar de dispensados, tal como hoje, do serviço.



Além da condecoração de comendador, em 2006 foi novamente distinguido com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.



A Câmara de Campo Maior decretou cinco dias de luto municipal pela morte do empresário.