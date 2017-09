Funeral quarta-feira na Sé Catedral às 15

Lusa11 Set, 2017, 14:14 | País

De acordo com a mesma fonte, também na terça-feira o corpo do bispo do Porto vai estar em câmara ardente na Sé Catedral "entre as 09:00 e a meia-noite".

O funeral realiza-se às 15:00 de quarta-feira, na Sé Catedral, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com fonte da Diocese do Porto, António Francisco dos Santos deverá ser sepultado na Sé Catedral do Porto, mas tal ainda está sujeito a uma decisão do Cabido.

O bispo do Porto, António Francisco dos Santos, morreu pelas 09:30 de hoje, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da Diocese.

António Francisco dos Santos sucedeu em 2014 a Manuel Clemente, desde 2013 cardeal-patriarca de Lisboa.

Nascido a 29 de agosto de 1948, António Francisco dos Santos era bispo de Aveiro quando, em fevereiro de 2014, foi nomeado bispo do Porto pelo papa Francisco.

Francisco dos Santos era natural da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, Viseu.

António Francisco dos Santos foi nomeado bispo auxiliar de Braga em dezembro de 2004 e, dois anos depois, foi indicado para bispo de Aveiro.

Serviu a diocese de Aveiro durante mais de sete anos, nomeadamente durante as celebrações do seu 75.º aniversário de restauração.

António Francisco dos Santos foi nomeado bispo auxiliar de Braga em dezembro de 2004 e, dois anos depois, foi indicado para bispo de Aveiro.

A sua ordenação episcopal ocorreu em março de 2005, na Sé de Lamego.

Foi ordenado padre em dezembro de 1972.

ACG // LIL

Lusa/Fim