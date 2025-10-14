Gabinete abre inquérito preliminar ao caso da carruagem que se soltou do comboio Intercidades

Em resposta à rádio pública, esclarece que foi aberto "um processo de análise preliminar sobre o incidente mencionado, a fim de reunir informação relevante e avaliar se há motivo para a abertura de um processo formal de investigação".





Esta informação tinha sido apurada pelo Público, mas o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) comunica agora de viva voz a decisão. Diz também que pode levar dois meses a fechar este processo, que será depois publicado no seu website.





A situação ocorrida foi confirmada à Antena 1 pela CP - Comboios de Portugal. A carruagem soltou-se por causa de uma quebra dos engates, o sistema de ferro que junta locomotivas e carruagens, noticiou o Público.



A carruagem e a restante composição que seguia de Lisboa-Oriente para Faro foram rebocadas por um comboio de mercadorias da Medway que estava por perto.





Depois de rebocado até à estação de Grândola, fonte oficial da CP diz à Antena 1 que os passageiros foram redistribuídos pelas restantes carruagens, visto que o comboio não estava cheio. O Intercidades seguiu depois viagem.





A rádio pública aguarda respostas da CP e da Medway, contactadas para perceber mais detalhes desta situação.



