Gabinete de Apoio Psicológico criado na Batalha

O gabinete irá "prestar primeiros socorros psicológicos e auxílio na dor, e promover a escuta ativa", e destina-se a todas as pessoas do concelho que foram vítimas da depressão Kristin.

"Queremos continuar a apoiar da melhor forma os nossos munícipes e, por isso, não podemos descurar a sua saúde mental, sobretudo neste momento mais frágil e vulnerável em que vivemos" justificou a vereadora Célia Ferreira.

Segundo a vereadora, esta ajuda é possível graças à disponibilidade "de um grupo de voluntários com competências em Psicologia, com o conhecimento e a proximidade dos profissionais de saúde da UCC, e ainda com o auxílio de profissionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que disponibiliza uma bolsa de voluntários para este efeito".

Para receberem este apoio gratuito, os interessados devem ligar para a Câmara Municipal (244769110) ou para a UCC da Batalha (244769922) e, posteriormente, serão contactados para o agendamento da consulta.

Os psicólogos ou profissionais com especialização em Psicologia que pretendam prestar auxílio voluntário neste gabinete poderão contactar o município.