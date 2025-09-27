`Gabrielle` traz ventos fortes e agitação marítima a Portugal Continental

por Graça Andrade Ramos - RTP
Impacto de tempestade tropical Grabrielle em Angra do Heroísmo, Açores António Araújo - Lusa

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 18h00 devido ao impacto da tempestade tropical 'Gabrielle'

VER MAIS
Depois de causar danos materiais e 16 desalojados na passagem pelos Açores, a depressão deverá causar um agravamento das condições meteorológicas, sobretudo no centro e o sul do país.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê o aumento de nebulosidade a partir da tarde, com ocorrência de períodos de chuva, sendo por vezes forte no litoral Norte e Centro.
A instabilidade meteorológica, nomeadamente vento forte e agitação marítima, com o território quente e seco, cria condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios rurais.
A Proteção Civil colocou sob alerta para perigo máximo de incêndio dezenas de concelhos do interior norte centro e sul do país.

Lembra que é proibido fazer queimadas extensivas e queima de amontoados.
Previsões detalhadas

O céu vai apresentar-se este sábado pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até ao início da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado, do litoral para o interior, a partir do início da tarde, estima o IPMA, que prevê a possibilidade de ocorrência de trovoada nestas zonas do país no final do dia.

O vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, irá tornar-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e no litoral oeste a partir da tarde, com rajadas até 80 km/h, em especial no final do dia.

Quanto ao estado do mar na costa Ocidental, ondas de noroeste com 1 metro deverão evoluir gradualmente para ondas oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir do final da tarde.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na sexta-feira um aviso à população sobre vento forte, agitação marítima e chuva este fim de semana em Portugal continental, face à instabilidade meteorológica provocado ciclone Gabrielle, entretanto rebaixado a tempestade pós-tropical.

A Gabrielle, que já afetou o arquipélago dos Açores com a intensidade de ciclone, irá trazer vento forte, o que, associado a terrenos secos e quentes, poderá provocar incêndios rurais, sublinhou a ANEPC.

Face a estas previsões, a ANEPC apelou à população para o "estreito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais", devido ao risco Muito Elevado e Máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve.

Com Lusa

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB