Gaia vai ter um laboratório vivo na Afurada para testar soluções de baixo carbono

A ideia é criar uma "área de teste de soluções inovadoras que irão dar resposta a problemas urbanos nesta zona, mas que se sentem em toda a cidade", para que possam "ser replicadas em todo o concelho", ou até fora dele, explicou hoje à Lusa a chefe de divisão de sustentabilidade e inovação da Gaiurb, Carla Pires.

Este laboratório vivo irá trabalhar os eixos da mobilidade urbana sustentável, a economia circular e ambiente e edifícios e energia, adiantou a responsável.

O "grande foco" deste projeto é "contribuir para atingir a neutralidade carbónica", através da diminuição das "emissões de CO2 [dióxido de carbono] e outros gases de efeitos de estufa".

A apresentação pública da iniciativa acontece na quinta-feira e o projeto "será desenvolvido ao longo de três anos".

Serão testadas "comunidades de energia renovável", que pretendem potenciar "a produção de energia a partir de fontes renováveis, a partir do sol, especificamente, tendo por princípio dar resposta a necessidades energéticas dos edifícios", com um serviço de baterias para armazenamento do excedente.

"Vamos testar ao nível de edifícios municipais, mas a ideia é escalar para modelos em que outras pessoas possam tirar benefícios desta energia", esclareceu Carla Pires, apontando para um "modelo de cooperativas de energias renováveis".

Estão também a ser preparadas "soluções de tratamento seletivo de resíduos" e mapas "para incentivar economia circular em sistemas de economia local".

Para a responsável, apesar de este ser um de sete projetos financiados pelas EEA Grants em Portugal neste âmbito, tem "uma característica diferenciadora que está relacionada com a zona em que se vai implementar".

É uma "área com características muito próprias, com doca de pesca e área piscatória, com muita vivência da população no espaço, em conjunto com a atividade turística, por ser na foz do Douro, em transição para as praias".

Um dos "pontos fortes que este modelo de laboratório vivo tem" é que pretende, "com estas ações, promover o envolvimento da população local", procurando sensibilizar "a comunidade local para os benefícios da adoção de comportamentos mais sustentáveis", destacou ainda.

O Afurada Living Lab resulta de parcerias entre entidades como a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a CEDES, a Gaiurb, o CEiiA, a Ubiwhere, o Grupo DST, a Watt-IS e a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU, na sigla norueguesa).

É financiado pelo programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono das EEA Grants.

As EEA Grants são um programa de apoio da Islândia, Liechenstein e Noruega com "o objetivo de reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa, reforçando as relações bilaterais com os Estados beneficiários".