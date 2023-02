Galamba. Bónus só se for cumprido com sucesso o plano de reestruturação da TAP até 2025

Reuters

A presidente da TAP terá direito ao bónus, que pode chegar a 3 milhões de euros, se for cumprido com sucesso o plano de reestruturação da companhia aérea até 2025 e caso seja possível recuperar uma parte significativa do dinheiro injetado na empresa, sublinha o ministro João Galamba.