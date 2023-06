Galamba vaiado desvaloriza apupos da população

Um 10 de junho marcado por João Galamba. O ministro das Infraestruturas foi recebido com apupos e vaias dos populares quando chegou ao peso da Régua para as comemorações do Dia de Portugal. Galamba desvalorizou os protestos e disse que não mentiu na comissão parlamentar de inquérito.