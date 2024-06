As gémeas luso-brasileiras que receberam o tratamento de 4 milhões de euros em Santa Maria já tiveram alta médica e vão agora continuar a ser acompanhadas no Brasil. A mãe das crianças vai ser ouvida na Assembleia da República na próxima semana. À RTP, a família garantiu que os custos das viagens estão a cargo do Parlamento português.