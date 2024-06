Gestão Financeira da Educação. Regressa valor envolvido em fraude

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Desta forma, diz o Ministério, foi frustrada a tentativa de fraude da qual o Instituto foi alvo.



O caso levou na quarta-feira à demissão do presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação. José Manuel Passos argumentou querer "preservar a credibilidade e o prestígio da instituição".