Foto: António Pedro Santos - Antena 1

O histórico socialista Manuel Alegre, foi condecorado pelo presidente da República com o Grã-Colar da Ordem de Camões, que distingue personalidades que prestaram serviços relevantes à língua portuguesa e à projeção do idioma no mundo, assim como para a conservação dos laços das comunidades portuguesas. Manuel Alegre afirmou que este foi um "gesto especial e inesperado".