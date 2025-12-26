Ginecologia e obstetrícia. Cinco urgências de portas fechadas durante o fim de semana

Cinco urgências hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia vão estar de portas fechadas este sábado, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde. No domingo encerram quatro destas urgências um serviço de pediatria.



Pouco depois das 10h00, as Escalas de Urgência do SNS apontavam, para sábado, o fecho das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Abrantes, Santarém, Barreiro e Portimão. No Hospital das Caldas da Rainha estará encerrado o serviço de urgência de ginecologia.No domingo, reabre portas a urgência de obstetrícia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, mas continuam fechadas as de Abrantes, Santarém, Barreiro e Portimão.

Nesse dia, estará também encerrada a urgência de Pediatria do Hospital Distrital de Torres Vedras, segundo as escalas de urgência atualizadas pelas unidades locais de saúde.

Três urgências de pediatria estarão a funcionar com condicionamentos no decurso do fim de semana. Ou seja, vão acolher somente urgências internas e casos referenciados pelo INEM.Trata-se, neste caso, do Hospital Vila Franca de Xira, Beatriz Ângelo, em Loures, das 0h00 às 9h00 e das 21h00 às 24h00, e do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, das 0h00 às 8h00 e das 22h00 às 24h00.

Vão estar igualmente condicionadas, no mesmo período, as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Portalegre, no sábado, entre as 0h00 e as 8h00, do Amadora-Sintra, entre as 8h00 e as 24h00, e do Hospital Vila Franca de Xira, no sábado, entre as 9h00 e as 24h00, e no domingo ao longo de todo o dia.

O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, terá também condicionamentos entre as 0h00 e as 8h00, tal como o Hospital de Aveiro, das 0h00 às 8h30, e o Hospital Santo André, em Leiria.Os serviços limitar-se-ão a receber casos de urgência internos ou doentes referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

Ao todo, deverão manter-se abertos, no sábado, 126 serviços de urgência e outros 127 no domingo. Quase 30 estarão abertos no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactarem a Linha SNS 24 antes procurarem as urgências hospitalares.



Esta sexta-feira, mantiveram-se encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro, Setúbal e Santarém. Em Vila Franca de Xira está encerrada apenas a urgência de obstetrícia.

Jornal da Tarde | 26 de dezembro de 2025



As autoridades têm vindo a apelar às populações para que recorram previamente ao SNS24.



c/ Lusa

