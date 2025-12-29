País
Ginecologia, obstetrícia e pediatria. Três urgências fechadas e oito condicionadas
Há também condicionamentos em vários serviços de urgência. É o caso de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, onde são apenas atendidos casos internos e referenciados por CODU, INEM e Linha SNS24.
Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Barreiro e Santarém estão esta segunda-feira de portas fechadas. No Hospital de Portimão, apenas a urgência obstétrica se encontra encerrada. Há ainda condicionamentos em pelo menos oito serviços do país.
No caso da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, são apenas atendidos os casos de urgência referenciados por CODU, INEM e Linha SNS24.O bloco de partos do Hospital do Barreiro só deverá reabrir a 3 de janeiro.
Nos hospitais de Vila Franca de Xira, Beatriz Ângelo, em Loures, e Barcelos, as urgências de pediatria têm condicionamentos em determinados períodos do dia.
A situação repete-se nas urgências obstétricas de Abrantes, São Francisco Xavier, em Lisboa, no Hospital Amadora-Sintra e em Leiria.
Na manhã de domingo, o tempo médio de espera nas urgências hospitalares do Serviço Nacional de Saúde era de aproximadamente três horas para doentes considerados urgentes e de 49 minutos para os casos muito urgentes.
Ao início da tarde, todavia, no Hospital Fernando Fonseca, ou Amadora-Sintra, aguardava-se já mais de 12 horas pela primeira observação nas urgências gerais – os doentes com pulseira amarela esperavam 12 horas e 36 minutos, ao passo que os doentes triados com pulseira verde, ou pouco urgentes, tinham por diante uma espera de mais de 20 horas.
Na manhã desta segunda-feira, no mesmo hospital, o tempo de espera para utentes com pulseira amarela era de 13 horas.
Com o agravamento do frio e uma estirpe de gripe que se dissemina com facilidade, espera-se dias difíceis nas urgências dos hospitais.
As autoridades de saúde pedem às populações para que contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) antes de procurarem as urgências.
Perante o agravamento dos casos de gripe verificado nos últimos dias, os especialistas estão a apelar à população para que se vacine e recorra a máscaras. Telejornal | 29 de dezembro de 2025
Com o agravamento do frio e uma estirpe de gripe que se dissemina com facilidade, espera-se dias difíceis nas urgências dos hospitais.
As autoridades de saúde pedem às populações para que contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) antes de procurarem as urgências.
