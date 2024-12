Glovo em Espanha vai dar contrato de trabalho a todos os estafetas

A Glovo espanhola já foi alvo de multas no valor de mais de 50 milhões de euros, por empregar "falsos recibos verdes" e por contratar estrangeiros sem a situação regularizada no país.Multas devido à aplicação de uma lei, em vigor há três anos, que exige um contrato de trabalho a estes trabalhadores, mas a norma não estava a ser cumprida.Em Portugal, a empresa está também a contas com vários processos por parte de estafetas que querem o reconhecimento do vínculo à plataforma digital.Contactada pela Antena 1, a Glovo adianta que não está a pensar fazer a mesma proposta, por cá, às centenas de trabalhadores a recibos verdes. E tem legitimidade para o fazer, considera a especialista em lei laboral, Rita Garcia Pereira.Em Portugal não há uma lei que obrigue as empresas a terem trabalhadores com contrato, como acontece em Espanha.Apesar de Bruxelas chamar à atenção para estas questões, as empresas como a Glovo não vão são obrigadas a contratar, explica Rita Garcia Pereira.



Um momento histórico para Espanha

A decisão espanhola, de obrigar a Golvo a contratar os trabalhadores a recibos verdes, surge na vérspera da audição do dono da empresa, pela justiça espanhola, acusado de um crime contra os direitos dos trabalhadores.Segundo o jornal, "El País", a marca catalã tem de pagar mais de 200 milhões de euros em sanções de fiscalização.A ministra do Trabalho espanhol olha para a decisão da Glovo em dar contrato de trabalho a todos os estafetas de Espanha, como uma vitória da justiça.Em Bruxelas, esta manhã, Yolanda Diáz fala em 60 mil trabalhadores abrangidos e apela aos restantes países que façam o mesmo , porque, lembra, nenhuma empresa está acima da lei.