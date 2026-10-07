GNR apreende "armas de calibre de guerra" e 500 quilos de cocaína na praia da Tocha





"A operação, conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), em articulação com outras valências da Guarda, permitiu a detenção de vários suspeitos e a apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente, armamento de calibre de guerra e outros meios associados à atividade criminosa", revela a Guarda Nacional Republicana, em comunicado, remetendo mais detalhes para esta quinta-feira.





A "megaoperação" decorreu durante a última madrugada e, segundo a agência Lusa, terá permitido a apreensão de cerca de 500 quilos de cocaína.













A Guarda Nacional Republicana anunciou esta quarta-feira que, numa operação conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), apreendeu, na praia da Costinha, em Cantanhede.