GNR apreende "armas de calibre de guerra" e 500 quilos de cocaína na praia da Tocha

GNR apreende "armas de calibre de guerra" e 500 quilos de cocaína na praia da Tocha

A operação foi conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF). Foram detidas várias pessoas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
AFP (arquivo)

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A Guarda Nacional Republicana anunciou esta quarta-feira que, numa operação conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), apreendeu "uma quantidade significativa de produto estupefaciente" e "armas de calibre de guerra", na praia da Costinha, em Cantanhede. 

"A operação, conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), em articulação com outras valências da Guarda, permitiu a detenção de vários suspeitos e a apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente, armamento de calibre de guerra e outros meios associados à atividade criminosa", revela a Guarda Nacional Republicana, em comunicado, remetendo mais detalhes para esta quinta-feira. 

A "megaoperação" decorreu durante a última madrugada e, segundo a agência Lusa, terá permitido a apreensão de cerca de 500 quilos de cocaína



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