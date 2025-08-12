GNR calcula que 24% dos incêndios rurais deste ano têm origem criminosa
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
A GNR calcula que 24 por cento dos incêndios rurais deste ano têm mão criminosa. Até 8 de agosto houve 5.500 ignições.
O incendiarismo vem a seguir, com 814 casos identificados.
Em 23 % das situações, a investigação não conseguiu determinar o que provocou o incêndio.
Em resposta à RTP, a GNR revelou que durante o primeira situação de alerta foram registadas 12 infrações, sete relacionadas com a realização de queimas e queimadas, três por trabalhos em espaços florestais, uma por utilização de fogo-de-artifício e uma por proibição de circulação.