Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Deflagraram mais três incêndios na madrugada desta quarta-feira - em Sátão, Macedo de Cavaleiros e Arganil. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
António Antunes - RTP
O trânsito foi reaberto hoje, às 08:23, de forma alternada, no Itinerário Complementar 1 (IC1) na zona do incêndio de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou a Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária, cortada nos dois sentidos desde as 17:00 de terça-feira, foi retomada numa das faixas do IC1.
"A circulação foi reaberta e está a fazer-se alternadamente por uma das faixas do IC1, desde as 08:23", disse a fonte.
O incêndio florestal na zona de vale da Eira, em Ermidas-Sado, que deflagrou na tarde de terça-feira, entrou em fase de resolução na madrugada de hoje, indicou a Proteção Civil.
O sinistro, que chegou a ter três frentes ativas, foi dominado às 02:30, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral.
Por volta das 09:00 de hoje, fonte do mesmo comando sub-regional explicou que desde que a ocorrência foi dada como dominada "os meios no terreno estão em trabalhos de rescaldo e vigilância".
"Há muitos pontos quentes e os meios estão a proceder ao seu arrefecimento", acrescentou.
Segundo a Página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa, às 09:20 o incêndio mobilizava 228 operacionais, 78 viaturas e um meio aéreo.
O Governo decidiu na terça-feira prolongar a situação de alerta até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para aumento da temperatura e risco agravado de incêndio rural.
O Ministério da Administração Interna indicou que "todas as medidas de caráter excecional, outrora implementadas, serão mantidas durante este período".
Foto: Violeta Santos Moura - Reuters
Espanha está a enfrentar uma vaga de incêndios. Há dezenas de fogos ativos, em várias regiões do país. A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu, adianta que a gravidade da situação levou o Governo espanhol a declarar o estado de pré-emergência.
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
A GNR calcula que 24 por cento dos incêndios rurais deste ano têm mão criminosa. Até 8 de agosto houve 5.500 ignições.
O incêndio em Trancoso, no distrito da Guarda, entrou em fase de pré-resolução, mas os bombeiros permanecem atentos a possíveis reativações. Mais de 500 operacionais, apoiados por 190 viaturas, estavam no terreno pelas 23h30 desta terça-feira, de acordo com a Proteção Civil.
Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa
A empresa responsável pelos Canadair anunciou a chegada nesta terça-feira do primeiro avião substituto.
O incêndio de Tabuaço, no distrito de Viseu, mantém duas frentes ativas, uma das quais de combate difícil devido ao aumento significativo da velocidade do vento e ao declive do terreno, de acordo com a Proteção Civil.
O incêndio na zona de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, mobiliza nesta madrugada mais de 360 operacionais, tem três frentes ativas, de acordo com a Proteção Civil. Espera-se que a descida da temperatura e a humidade auxiliem os bombeiros no combate ao fogo.
Em Vila Real, na Serra do Alvão, a descida da temperatura e a precipitação que começou a cair após as 23h00 desta terça-feira trazem otimismo para o combate às chamas. Este incêndio já atingiu 26 aldeias e percorreu 12 quilómetros, entre Mascoselo e Paredes, quatro dos quais só esta terça-feira, ao longo da qual se registaram duas novas ignições na zona de La Salette, em Vila Cova.
Foto: Luís Branca - Lusa
O primeiro-ministro e o Presidente responderam ao presidente da Câmara de Vila Real.
Foto: RTP
Os termómetros ultrapassaram na terça-feira os 40 graus Celsius em vários distritos do país.
Foto: J.Casares - EPA
Em Espanha, 29 grandes fogos deixaram milhares de pessoas desalojadas. Morreu uma pessoa em Madrid, como constatou a correspondente da RTP na capital espanhola, Ana Romeu.