Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária, cortada nos dois sentidos desde as 17:00 de terça-feira, foi retomada numa das faixas do IC1.

"A circulação foi reaberta e está a fazer-se alternadamente por uma das faixas do IC1, desde as 08:23", disse a fonte.

O incêndio florestal na zona de vale da Eira, em Ermidas-Sado, que deflagrou na tarde de terça-feira, entrou em fase de resolução na madrugada de hoje, indicou a Proteção Civil.

O sinistro, que chegou a ter três frentes ativas, foi dominado às 02:30, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral.

Por volta das 09:00 de hoje, fonte do mesmo comando sub-regional explicou que desde que a ocorrência foi dada como dominada "os meios no terreno estão em trabalhos de rescaldo e vigilância".

"Há muitos pontos quentes e os meios estão a proceder ao seu arrefecimento", acrescentou.

Segundo a Página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa, às 09:20 o incêndio mobilizava 228 operacionais, 78 viaturas e um meio aéreo.

O Governo decidiu na terça-feira prolongar a situação de alerta até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para aumento da temperatura e risco agravado de incêndio rural.

O Ministério da Administração Interna indicou que "todas as medidas de caráter excecional, outrora implementadas, serão mantidas durante este período".