Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

Deflagraram mais três incêndios na madrugada desta quarta-feira - em Sátão, Macedo de Cavaleiros e Arganil. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

António Antunes - RTP

Tabuaço
por RTP

Duas frentes ativas. Acessos difíceis e vento dificultam combate

O segundo comandante sub-regional do Cávado, Bruno Silva, deu conta de "uma forte reativação por volta da meia-noite, devido à grande intensidade do vento".

Uma das duas frentes ativas do incêndio está dominada. Mas a orografia impede "uma boa progressão a nível terrestre", ainda de acordo como Bruno Silva.

Pelas 9h46, Paradela era a única localidade na linha de fogo, mas a Proteção Civil excluía qualquer perigo para a população.

Dois bombeiros sofreram ferimentos leves. Tratou-se casos de exaustão e os operacionais já regressaram ao dispositivo.
por Lusa

Trânsito reaberto numa das faixas do IC1 na zona de Ermidas-Sado

O trânsito foi reaberto hoje, às 08:23, de forma alternada, no Itinerário Complementar 1 (IC1) na zona do incêndio de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária, cortada nos dois sentidos desde as 17:00 de terça-feira, foi retomada numa das faixas do IC1.

"A circulação foi reaberta e está a fazer-se alternadamente por uma das faixas do IC1, desde as 08:23", disse a fonte.

O incêndio florestal na zona de vale da Eira, em Ermidas-Sado, que deflagrou na tarde de terça-feira, entrou em fase de resolução na madrugada de hoje, indicou a Proteção Civil.

O sinistro, que chegou a ter três frentes ativas, foi dominado às 02:30, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral.

Por volta das 09:00 de hoje, fonte do mesmo comando sub-regional explicou que desde que a ocorrência foi dada como dominada "os meios no terreno estão em trabalhos de rescaldo e vigilância".

"Há muitos pontos quentes e os meios estão a proceder ao seu arrefecimento", acrescentou.

Segundo a Página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa, às 09:20 o incêndio mobilizava 228 operacionais, 78 viaturas e um meio aéreo.

O Governo decidiu na terça-feira prolongar a situação de alerta até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para aumento da temperatura e risco agravado de incêndio rural.

O Ministério da Administração Interna indicou que "todas as medidas de caráter excecional, outrora implementadas, serão mantidas durante este período".

Arganil
por RTP

Mais de 300 operacionais combatem fogo

O incêndio da Covilhã, que deflagrou no passado domingo, propagou-se à zona do Piódão, em Arganil, onde o fogo está agora a ser combatido por mais de 300 operacionais.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 9h10, 304 elementos combatiam as chamas naquele concelho do distrito de Coimbra, apoiados por 85 viaturas e quatro meios aéreos.

Ao todo, à mesma hora, combatiam os incêndios rurais a nível nacional 2.794 operacionais, apoiados por 887 veículos e 14 meios aéreos.

Recorde-se que o Governo alargou a situação de alerta até ao final do dia de sexta-feira, devido às previsões meteorológicas, que apontam para um aumento da temperatura e risco agravado de incêndio.
Vila Real
por RTP

Incêndio que começou há 11 dias tem uma frente ativa

Ouvido pela equipa de reportagem da RTP em Vila Real, o comandante da Proteção Civil David Lobato descreveu as operações da última noite como "muito trabalhosas".

"Estamos a falar de uma frente de 500 metros junto à aldeia de Samardã", adiantou.

Neste município foi entretanto detido um homem que estaria a ativar um contrafogo, numa alegada tentativa de ajudar os bombeiros.
por Antena 1

Espanha em estado de pré-emergência por causa dos incêndios

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Espanha está a enfrentar uma vaga de incêndios. Há dezenas de fogos ativos, em várias regiões do país. A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu, adianta que a gravidade da situação levou o Governo espanhol a declarar o estado de pré-emergência.

Nos últimos dias, duas pessoas morreram, devido a queimaduras.
Trancoso
por RTP

Reativação atribuída à trovoada obriga a reforço de meios

O incêndio a lavrar desde sábado passado em Trancoso, no distrito da Guarda, teve uma reativação durante a madrugada, que a Proteção Civil atribui à trovada, e ditou um reforço de meios no terreno.

Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, a trovoada "percorreu todo o distrito" durante a madrugada, gerando diferentes focos de incêndio.

Pelas 7h40, combatiam as chamas 520 operacionais, apoiados por 170 viaturas.

Ouvido na edição desta quarta-feira do Bom Dia Portugal, o comandante da Proteção Civil Carlos Silva deu conta do agravamento da situação em Trancoso.

Uma frente ativa ameaça várias aldeias.
Risco máximo
por RTP

Mais de 110 concelhos do interior norte e centro e Algarve abrangidos

Sob risco máximo de incêndio encontram-se esta quarta-feira todos os concelhos do distrito de Bragança e a maioria dos de Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

Em risco máximo estão igualmente dezenas de municípios dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Beja e Faro.

Debaixo de risco muito elevado estão cerca de 70 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Castelo Branco, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco elevado a quase totalidade da região do do Alentejo e cerca de 30 concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Em risco moderado estão perto de 30 municípios, quase todos no litoral, dos distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga.

O IPMA prevê para esta quarta-feira a continuação do tempo quente, com uma ligeira descida de temperatura, que será acentuada no litoral norte e centro.

As temperaturas mínimas oscilam entre os 16 graus Celsius em Viana do Castelo e os 27 graus de Portalegre. As máximas variam entre os 24 graus em Aveiro e os 42 em Évora.
Ponto de situação
por RTP

Mais três incêndios no mapa de combate

  • Deflagraram mais três incêndios durante a madrugada. Há chamas em Sátão, no distrito de Viseu, em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, e em Arganil, no distrito de Coimbra. Este último deflagrou já depois das 5h00;


  • As outras situações que suscitam maior preocupação são os incêndios que lavram há já vários dias em Trancoso, Tabuaço e Vila Real;


  • Em Tabuaço, durante a madrugada, a população de Paradela voltou a unir-se para ajudar os bombeiros e abrir acessos que permitam chegar aos pontos mais dificeis;


  • O fogo de Trancoso aproximou-se, na terça-feira, de várias aldeias. A meio da tarde, Terrenho ficou cercada pelas chamas, situação debelada pela intervenção rápida dos meios de combate, com a ajuda da população. Desde sábado já arderam ali mais de 12 mil hectares;


  • Em Vila Real, o incêndio que deflagrou há 12 dias tem ameaçado povoações. As chamas já estiveram perto de 25 aldeias do concelho. O presidente da Câmara local teceu mesmo críticas ao Governo e ao presidente da República;


  • O incêndio que deflagrou na tarde de terça-feira em Santiago do Cacém e que chegou a ter três frentes ativas foi dado como dominado logo após as 2h30;


  • O incêndio que deflagrou em Cuba, no distrito de Beja, entrou também em fase de resolução, segundo a Proteção Civil;


  • Ao início da manhã, havia nove incêndios ativos no país. Ao todo, no combate às chamas e em operações de rescaldo, estão mais de 2.400 operacionais, apoiados por 790 viaturas;


  • A maioria do território continental está esta terça-feira em risco máximo ou muito elevado de incêndio;


  • O Governo prolongou a situação de alerta até à próxima sexta-feira.
por RTP

GNR calcula que 24% dos incêndios rurais deste ano têm origem criminosa

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

A GNR calcula que 24 por cento dos incêndios rurais deste ano têm mão criminosa. Até 8 de agosto houve 5.500 ignições.

A primeira causa dos incêndios continua a ser a incorreta utilização do fogo, com 30 por cento dos incêndios a começarem com queimadas.

O incendiarismo vem a seguir, com 814 casos identificados.

Em 23 por cento das situações, a investigação não conseguiu determinar o que provocou o incêndio.

Em resposta à RTP, a GNR revelou que durante o primeira situação de alerta foram registadas 12 infrações, sete relacionadas com a realização de queimas e queimadas, três por trabalhos em espaços florestais, uma por utilização de fogo-de-artifício e uma por proibição de circulação.
por RTP

Incêndio em Trancoso em fase de pré-resolução

O incêndio em Trancoso, no distrito da Guarda, entrou em fase de pré-resolução, mas os bombeiros permanecem atentos a possíveis reativações. Mais de 500 operacionais, apoiados por 190 viaturas, estavam no terreno pelas 23h30 desta terça-feira, de acordo com a Proteção Civil.

VER MAIS
por RTP

Ajuda de Marrocos. Dois Canadair no combate ao fogo em Trancoso

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

A empresa responsável pelos Canadair anunciou a chegada nesta terça-feira do primeiro avião substituto.

Tudo porque os Canadair contratados a essa empresa pelo Governo estão inoperacionais.
por RTP

Vento forte dificulta combate ao fogo em Tabuaço

O incêndio de Tabuaço, no distrito de Viseu, mantém duas frentes ativas, uma das quais de combate difícil devido ao aumento significativo da velocidade do vento e ao declive do terreno, de acordo com a Proteção Civil.

Bruno Silva, segundo comandante do Comando Sub-regional da Proteção Civil do Cávado, disse à RTP que a nova frente arde com muita intensidade e que os meios no terreno estão a ser reposicionados para tentar travar o avanço das chamas.
por RTP

Três frentes ativas em Santiago do Cacém

O incêndio na zona de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, mobiliza nesta madrugada mais de 360 operacionais, tem três frentes ativas, de acordo com a Proteção Civil. Espera-se que a descida da temperatura e a humidade auxiliem os bombeiros no combate ao fogo.

por RTP

Chuva e descida da temperatura auxiliam bombeiros em Vila Real

Em Vila Real, na Serra do Alvão, a descida da temperatura e a precipitação que começou a cair após as 23h00 desta terça-feira trazem otimismo para o combate às chamas. Este incêndio já atingiu 26 aldeias e percorreu 12 quilómetros, entre Mascoselo e Paredes, quatro dos quais só esta terça-feira, ao longo da qual se registaram duas novas ignições na zona de La Salette, em Vila Cova.

O presidente da União das Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã, Carlos Pitrez, fala de uma sensação de impotência face às chamas e denuncia uma falta de coordenação no teatro de operações e de prevenção das autoridades ao longo do ano.
por RTP

Incêndios em Portugal. "Estamos a dar o máximo", garante Montenegro

Foto: Luís Branca - Lusa

O primeiro-ministro e o Presidente responderam ao presidente da Câmara de Vila Real.

Luís Montenegro disse que o Governo está a "dar o máximo" e o presidente da República esclareceu que há orientações da Proteção Civil para não ir ao terreno enquanto decorre o combate às chamas.
por RTP

Termómetros acima dos 40 graus em vários distritos

Foto: RTP

Os termómetros ultrapassaram na terça-feira os 40 graus Celsius em vários distritos do país.

As temperaturas chegaram aos 45 graus em Castro Verde.
por RTP

Incêndios em Espanha. Um morto, dois feridos e 60 mil hectares ardidos

Foto: J.Casares - EPA

Em Espanha, 29 grandes fogos deixaram milhares de pessoas desalojadas. Morreu uma pessoa em Madrid, como constatou a correspondente da RTP na capital espanhola, Ana Romeu.

