GNR de Castelo Branco pede à população que esteja alerta à presença de estranhos

"Em cenários de crise, poderá existir quem se aproveite da vulnerabilidade e da solidariedade alheia para obter benefício próprio", alerta, em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco.

Nesse sentido, a GNR aconselha a população da sua área de influência a tomar medidas de autoproteção, mantendo-se atenta à presença de indivíduos que se façam passar por falsos funcionários e não permitam a entrada nas suas habitações.

"Evite, dentro do possível, deixar habitações ou outras infraestruturas vulneráveis e bens materiais, sem qualquer vigilância" e "suspeite de pessoas estranhas que solicitem donativos sem se identificar e explicar claramente o destino e a finalidade da contribuição", avisa a GNR.

Na nota, a GNR pede ainda para a população informar as autoridades em caso de suspeita.