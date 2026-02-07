GNR detém 11 membros de alegada rede que vendia droga junto a escolas

Num comunicado, a GNR diz que o Comando Territorial de Viseu deteve, em 02 de fevereiro, oito homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A nota diz que as detenções, feitas pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira, aconteceram nos concelhos de Tabuaço, Sernancelhe, Penedono, São João da Pesqueira (distrito de Viseu) e Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

A GNR disse que a operação `Hydra`, no âmbito de uma investigação iniciada em dezembro de 2023, desmantelou uma rede organizada que operava no centro do país e que vendia drogas junto de escolas.

Os militares da Guarda deram cumprimento a 11 mandados de detenção fora de flagrante delito e a 21 mandados de busca, 14 domiciliárias e sete em veículos e anexos agrícolas.

Durante a operação foram apreendidas 27 doses de haxixe, "material de corte e acondicionamento de estupefacientes", uma espingarda de ar comprimido, uma caixa de chumbos, dez facas e cinco navalhas.

A GNT diz que os suspeitos já foram presentes ao Tribunal Judicial de Viseu, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois homens, de 19 e 21 anos.

Aos restantes arguidos foi aplicada a medida de proibição de contacto entre todos os envolvidos, bem como a proibição de acesso ao concelho de Tabuaço.

A operação policial envolveu cerca de 80 militares, contando ainda com o apoio do Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto.