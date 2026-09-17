GNR deteta "narcolancha" e apreende mais de 6.700 litros de gasolina no Algarve

A Guarda Nacional Republicana anunciou esta quarta-feira a apreensão de centenas de jerricans com mais de 6.700 litros de gasolina e uma viatura, nas praias de Cabanas Velhas e no Porto de Pesca de Sagres, no concelho de Vila do Bispo. Em comunicado, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, explica que a operação foi desencadeada “após a deteção de movimentos suspeitos de uma embarcação de alta velocidade”.



“No decorrer da operação, alguns indivíduos encetaram a fuga ao aperceberam-se da aproximação dos militares à referida praia. No entanto, com recurso aos meios aéreos, foi possível a deteção de dois desses indivíduos escondidos na vegetação”, indica a nota da GNR.



“A embarcação afastou-se da praia e, devido ao acompanhamento permanente por parte do SIVICC, foi possível perceber que a mesma se direcionou para o Porto de Pesca de Sagres. Os meios foram redirecionados para este local onde se procedeu à apreensão de uma viatura ligeira de mercadorias com jerricãs de combustível no interior”, acrescentam as autoridades.



No total, os militares da GNR conseguiram apreender 269 jerricans de gasolina, 162 na Praia de Cabanas Velhas e mais 107 no interior da viatura apreendida no Porto de Pesca de Sagres. Foram ainda recolhidos três telemóveis.