GNR e PSP detiveram 76 condutores por dia por excesso de álcool

Segundo comunicados de ambas as forças de autoridade e ordem pública, um total de 304 pessoas foram detidas desde 18 de dezembro por conduzirem com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 gramas/litro de sangue: 182 pela GNR e 122 pela PSP.



Na sua "Operação Natal e Ano Novo 2025/2026", a GNR fiscalizou 31.861 condutores, "dos quais, 326 conduziam com excesso de álcool e, destes, 182 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 60 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".



"Das 5.073 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 696 por excesso de velocidade; 144 excessos de álcool; 122 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 125 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 691 por falta de inspeção periódica obrigatória; 219 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório".



Os militares da GNR verificaram 927 acidentes rodoviários, dos quais resultaram três vítimas mortais, 16 feridos graves e 232 feridos leves.



Nas áreas urbanas, a PSP, com a sua "Operação Polícia Sempre Presente -- Festas em Segurança 2025-2026", efetuou 295 detenções, 158 das quais "por crimes rodoviários, nomeadamente 122 por condução em estado de embriaguez e 36 por falta de habilitação legal para conduzir".



"Foram detidos 18 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 22 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 43.881 doses individuais.



O mesmo comunicado descreve também a "apreensão de seis armas de fogo, 17 armas brancas, 69 munições e duas outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das quatro detenções efetuadas por posse de arma proibida" e que "foram ainda apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia".



"Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 215 por condução em excesso de velocidade; 150 por falta de inspeção periódica obrigatória; 67 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório; 31 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 26 por condução sob influência do álcool; 13 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças".



A PSP registou ainda, nos últimos quatro dias e na sua área de responsabilidade, "678 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 227 feridos (12 feridos graves e 215 feridos ligeiros) e, lamentavelmente, 1 vítima mortal".