GNR registou 10 mortos em acidentes com trotinetes elétricas nos últimos sete anos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou nos últimos sete anos 1.900 acidentes na via pública que envolveram trotinetes elétricas, que causaram 10 mortos.
Segundo os dados da GNR divulgados hoje, houve um aumento da sinistralidade associada à micromobilidade, nomeadamente trotinetes elétricas, tendo sido já contabilizados desde o início do ano e até 28 de fevereiro 72 acidentes.
"Até 2021, o registo de acidentes mantinha-se estável (abaixo das 25 ocorrências anuais), contudo, verificou-se um aumento significativo em 2023, com 547 acidentes, atingindo o pico em 2024, com 706 ocorrências", indica a guarda.
Nos últimos sete anos (de 2019 a 2025), a GNR registou 10 vitimas mortais, metade dos quais em 2023, 88 feridos graves e 1.442 feridos ligeiros (atingindo o máximo de 548 em 2024).
Segundos os dados, o distrito de Setúbal foi o que registou maior número de vítimas mortais (três) e Santarém 14 feridos graves nos últimos 7 anos.
A GNR aponta como principais causas dos acidentes a circulação em locais indevidos (passeios), o desrespeito pela sinalização e a não utilização de dispositivos de segurança e de proteção.
Face a este cenário, a GNR, refere, tem desenvolvido ações de fiscalização direcionadas para estes utilizadores, promovendo a sensibilização para a adoção de uma condução defensiva.
Na nota, a guarda lembra que as trotinetes elétricas são equiparadas a velocípedes, devendo os seus utilizadores cumprir as regras estabelecidas no Código da Estrada.
A GNR recomenda o uso de capacete, embora este não seja obrigatório para todas as trotinetes, o uso retrorrefletor e que os utilizadores verifiquem se o veículo possui luzes brancas à frente e vermelhas atrás.
Lembra igualmente que é proibida a circulação de trotinetes nos passeios, devendo estas utilizar as ciclovias ou, na sua ausência, a faixa de rodagem (junto à berma) e evitar manobras bruscas e a sinalizar as mudanças de direção com o braço.
A guarda alerta ainda que os condutores de trotinetes estão sujeitos às mesmas taxas de álcool que os de automóveis e que as trotinetes destinam-se ao transporte de apenas uma pessoa.