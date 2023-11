GNR sem indícios de crime no caso de gomas ingeridas por alunos na Lourinhã

Fonte da GNR disse à agência Lusa que as análises efetuadas aos jovens na urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) não revelaram a presença de estupefacientes ou de qualquer substância de envenenamento.

A mesma força policial identificou e interrogou o suspeito e concluiu não haver qualquer crime, equacionando os sintomas à possibilidade de ingestão de gomas de forma excessiva pelos jovens.

A administradora do CHO confirmou também à Lusa que os jovens já tiveram alta hospitalar.

O comandante dos bombeiros da Lourinhã, Ricardo Santos, disse à agência Lusa que, pelas 14:30, foi recebido um pedido de assistência para seis alunos da escola, com "sintomas de dores abdominais, tonturas e vómitos".

O responsável contou que os sintomas começaram depois de terem ingerido gomas oferecidas por um homem, dentro de uma carrinha, fora da escola.

Dos seis, um recusou assistência médica e cinco foram transportados de ambulância, pelas 16:30, para a urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste.

A direção do Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente reportou o caso à GNR.