GNR também patrulha aéreas florestais

Foto: GNR

O objetivo destas forças de segurança é detectar possíveis ignições noturnas, para evitar que os fogos atinjam grandes proporções.



A presença da GNR é também decisiva na identificação de eventuais incendiários ou comportamentos negligentes por parte da população.



Em Mangualde, no distrito de Viseu, a repórter Fátima Pinto acompanhou uma ação dos militares da Guarda, num verão que, apesar de tudo, tem sido mais calmo do que o habitual.



As ignições noturnas têm sido uma preocupação constante ao longo do mês de agosto. Têm surgido diversas um pouco por todo lado. Mangualde é um dos exemplos, sobretudo aos fins de semana. Apesar disso, o verão tem sido mais tranquilo no distrito de Viseu.