Golas anti-fumo. Judiciária faz buscas no MAI e Proteção Civil

RTP18 Set, 2019, 10:08 / atualizado em 18 Set, 2019, 12:01 | País

As buscas estão a ser conduzidas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.





Em causa está a suspeita do crime de participação económica em negócio no caso dos contratos de aquisição das golas anti-fumo, no âmbito do programa "Aldeia Segura".



O Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Foxtrot (empresa de Fafe que forneceu as golas) estão a ser alvo de buscas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária.





Em resposta enviada à RTP, a Procuradoria-Geral da República confirma apenas "a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal".







Em comunicado, o Ministério da Administração Interna confirma "a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas instalações do MAI e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".



O MAI garante, ainda, que está a colaborar "na realização das referidas diligências".







A RTP está a procurar obter reações por parte de todas as entidades envolvidas.



Comandos Distritais de Operações de Socorro alvos de busca

Os vários Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) do país estão a ser, também, investigados.



"É uma operação que está a decorrer em todo o país e o Porto não é diferente. Estamos a colaborar", afirmou à Lusa o comandante de Operações de Socorro do porto, Carlos Alves.



Em Loulé, distrito de Faro, estão três inspetores da PJ nas instalações do CDOS, segundo Vitor Vaz Pinto, comandante operacional distrital.



O comandante confirmou a colaboração em "disponibilizar tudo o que for necessário" para facilitar o trabalho das autoridades, assim como o acesso a toda a documentação solicitada.



Em Coimbra, fonte ligada ao processo confirmou à Lusa buscas no âmbito do “Aldeia Segura”, referindo que está a ser realizada uma verificação de documentos.



Outras fontes da Proteção Civil indicaram que há buscas também no CDOS de Portalegre e de Beja.



A polémica das golas anti-fumo

No passado mês de julho, o dossier das golas anti-fumo levou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a abrir um inquérito sobre o processo de aquisição de materiais de sensibilização para o programa “Aldeia Segura. Pessoas seguras”.



Dois dias após a decisão de abrir inquérito, o adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira, demitiu-se na sequência da controvérsia sobre o seu envolvimento na escolha das empresas que produziram os “kits de emergência”, que continham as golas anti-fumo inflamáveis.



Na altura, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil veio esclarecer que os materiais distribuídos às populações não eram “de combate a incêndios nem equipamentos de proteção individual”.



O programa “Aldeia Segura. Pessoas Seguras” trata-se de uma campanha de “sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e para a adoção de medidas de autoproteção” e, para esse efeito, “foram produzidos e distribuídos diversos materiais de sensibilização”, como os “kits de emergência”, segundo a Proteção Civil.









(em atualização)