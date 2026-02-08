Gondomar ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

A decisão decorre da declaração da situação de contingência, determinada pelo Despacho do Governo n.º 1532-E/2026, de 7 de fevereiro, que vigora entre as 00:00 do dia 5 de fevereiro de 2026 e as 23:59 do dia 15 de fevereiro de 2026, e que abrange um conjunto alargado de concelhos do país, entre os quais se inclui Gondomar, lê-se no comunicado enviado à Lusa.

A ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil tem como objetivo assegurar uma resposta coordenada, integrada e eficaz de todos os agentes de proteção civil e entidades envolvidas nas operações de prevenção, vigilância, proteção e socorro, permitindo reforçar a prontidão operacional, a mobilização de meios e a articulação institucional a nível municipal.

No âmbito desta ativação, encontram-se mobilizados os serviços municipais, as forças de segurança, os bombeiros, os serviços de proteção civil e as restantes entidades com dever especial de cooperação, em estreita articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O anúncio surge no mesmo dia em que o concelho foi atingido pela depressão Marta e horas depois de o mesmo município, em comunicado, ter alertado para rajadas de 100 km/h, no concelho, entre as 18:00 e as 21:00.