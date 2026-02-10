Google quer mais segurança na internet e ensina como

Assinala-se esta terça-feira o ‘ Dia da internet mais segura ’. Uma data que visa chamar á atenção para os perigos e as formas de salvaguarda de quem navega neste universo virtual, agora num contexto mais vasto, onde a Inteligência Artificial entrou e alterou regras que ainda não estavam completamente enraizadas no controlo do conhecimento digital da população.





Como alvo principal os jovens, principais atores ativos neste mundo digital, a Google dá a conhecer a alunos, pais e formadores, ferramentas em que estes podem trabalhar em conjunto para manter o foco numa aprendizagem segura e eficaz.





Inteligência Artificial: Mais do que simples entretenimento

A multinacional tecnológica Google andou a analisar o comportamento digital dos cibernautas e pela primeira vez, as pessoas referem que a sua principal motivação para utilizar a IA não é o entretenimento, mas sim a aprendizagem. Os adolescentes, em particular, estão entusiasmados, e procuram cada vez mais orientação e equilíbrio neste mundo virtual, que continua a ter muitas armadilhas.





Neste contexto, e no dia em que se promove a Internet Segura, a Google dá cinco formas para estabelecer essa margem digital.





Apoiar a aprendizagem com limites online/offline mais inteligentes





Uma das questões que o utilizador da internet deve ter em conta é o envolvimento e o tempo dedicado a esta tecnologia. Saber quando se deve afastar pode ser tão importante como saber quando se deve envolver.





Foto: Unsplash





Promover o pensamento crítico na era da IA

Ajudar os jovens a identificar conteúdo de IA e a avaliar informações online

Com a crescente popularidade de modernas ferramentas criativas fornecidas através da IA, compreender a origem e o contexto dos meios com os quais interagimos torna-se cada vez mais importante. Entre as práticas recomendadas, entre eles o método "SIFT" - técnica de literacia mediática e verificação de informações - no programa de formação Super Searchers (Parar, Investigar a fonte, Encontrar a melhor cobertura e Rastrear afirmações ao contexto original), estas ferramentas ajudam os alunos a avaliar criticamente a informação que a rede apresenta.





Foto: Unsplach





A importância de envolver os pais e tutores

Apesar da ‘independência’ natural do mais novos, não é errado ter envolvido nestas tendência digital, alguém ‘mais experiente’, desde que devidamente informados, e claro alertados para as armadilhas existentes na internet.





No caso em particular dos mais novos, os pais podem manter-se envolvidos compreendendo as plataformas, sites e jogos que os seus filhos utilizam e trabalhar em conjunto para estabelecer regras e padrões familiares, seja para aprendizagem, socialização ou outras atividades.





Foto: Unsplach





Por exemplo, as contas supervisionadas do YouTube para adolescentes estão construídas para respeitar a crescente autonomia dos jovens e garantir com que os pais estejam a par de tudo, fornecendo informações partilhadas sobre a atividade do canal dos adolescentes, incluindo o número de carregamentos de vídeos, subscrições e comentários.





Melhore a cidadania digital

Nesta aldeia global, o universo online é já uma comunidade bem presente, e a boa cidadania vai para além da convivência pessoal e da sala de aula. Sendo cada vez mais o ciberbullying uma preocupação crescente , é prioritário ensinar os fundamentos da cidadania digital e da segurança online. A pensar nessa questão o programa Be Internet Awesome disponibiliza recursos para educadores e famílias capacitarem os jovens para serem inteligentes, atentos, fortes, gentis e corajosos na Internet.





Foto: Unsplach





Especificamente em Portugal, em parceria com MiudosSegurosNa.Net (projeto Agarrados à Net), a Google lançou o programa Conheça o NOA (Meet LEO). Esta é uma iniciativa que procura capacitar pais e educadores na gestão da segurança digital de crianças e jovens através de ferramentas como Family Link, SafeSearch e o guia Be Internet Awesome. Um programa que procura alcançar 300 formadores diretamente, com um impacto em cascata projetado para mais de 9.000 pais e educadores em todo o país ao longo do ano.



