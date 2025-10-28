Gouveia e Melo-Marques Mendes encerram ciclo de 28 debates na RTP, SIC e TVI

As eleições estão marcadas para 18 de janeiro.





Confira o calendário completo dos debates:

17 de novembro: André Ventura vs. António José Seguro (TVI)

18 de novembro: Luís Marques Mendes vs. António Filipe (SIC)

20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

23 de novembro: Catarina Martins vs. Henrique Gouveia e Melo (SIC)

24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Jorge Pinto (RTP)

25 de novembro: Luís Marques Mendes vs. André Ventura (SIC)

26 de novembro: Jorge Pinto vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

27 de novembro: António José Seguro vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

28 de novembro: André Ventura vs. Catarina Martins (TVI)

29 de novembro: Luís Marques Mendes vs. Jorge Pinto (RTP)

30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. António Filipe (SIC)

1 de dezembro: António José Seguro vs. Jorge Pinto (RTP)

2 de dezembro: António Filipe vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

3 de dezembro: António José Seguro vs. Luís Marques Mendes (RTP)

4 de dezembro: Catarina Martins vs. João Cotrim de Figueiredo (TVI)

6 de dezembro: António José Seguro vs. Catarina Martins (SIC)

7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Luís Marques Mendes (TVI)

8 de dezembro: António Filipe vs. Jorge Pinto (RTP)

9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. António José Seguro (SIC)

10 de dezembro: Catarina Martins vs. António Filipe (RTP)

11 de dezembro: André Ventura vs. Jorge Pinto (SIC)

12 de dezembro: Luís Marques Mendes vs. Catarina Martins (RTP)

13 de dezembro: André Ventura vs. António Filipe (RTP)

15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura (RTP)

19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. André Ventura (SIC)

20 de dezembro: António José Seguro vs. António Filipe (TVI)

21 de dezembro: Catarina Martins vs. Jorge Pinto (RTP)

22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. Luís Marques Mendes (TVI)





Gouveia e Melo e Marques Mendes encerram o ciclo de 28 debates presidenciais transmitidos na RTP, SIC e TVI, que vão de 17 de novembro a 22 de dezembro, segundo calendário a que Lusa teve hoje acesso.Ao todo, a RTP vai transmitir 12 debates, a SIC oito e a TVI outros oito, todos em sinal aberto, de forma a chegar a um número mais abrangente de telespetadores, em horário nobre (21:00).No total são 28 debates com oito candidatos às eleições presidenciais: André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.O primeiro acontece em 17 de novembro, na TVI, opondo os candidatos André Ventura e António José Seguro, e o último ocorre em 22 de dezembro com o frente a frente entre Gouveia e Melo e Marques Mendes na TVI.Devido a vários jogos de futebol, há dias em que não haverá debate, e esta é também uma das razões para estes se prolongarem até perto do Natal.Em 25 de novembro, André Ventura debate com Marques Mendes, numa transmissão feita pela SIC, que no dia 09 de dezembro emite o frente a frente entre Gouveia e Melo e António José Seguro.O confronto entre Marques Mendes e António José Seguro é transmitido pela RTP, em 03 de dezembro."Os três canais FTA (de sinal aberto) propuseram aos candidatos presidenciais a realização de 28 debates frente a frente, em horário nobre. Isto representa um enorme investimento televisivo dos canais generalistas", referem a RTP, SIC e TVI."Nesse sentido, consideramos que a realização de outros debates, no mesmo período, não é razoável porque iria contribuir para desviar a atenção dos espetadores, prejudicando o esforço dos três canais FTA e, em segundo lugar, o esclarecimento dos eleitores, uma vez que atingiria audiências significativamente inferiores", rematam.