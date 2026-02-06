Governo adia para abril Provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos

As provas-ensaio de Monitorização de Aprendizagens (ModA), que deveriam realizar-se este mês, foram adiadas para abril devido às tempestades que atingiram várias zonas do país, destruindo escolas e afetando a vida dos alunos, famílias e profissionais.

A decisão de alterar as datas destas provas digitais destinadas aos estudantes do 4.º, 6.º e 9.º anos foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação, segundo uma nota enviada às escolas a que a Lusa teve acesso.

"A situação de calamidade que recentemente atingiu várias zonas do país causou danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica, forçando a reorganização temporária dos espaços escolares. Além disso, o elevado impacto destas intempéries climatéricas na vida dos alunos, das famílias, dos profissionais de Educação e das comunidades exige tempo para ser ultrapassado, de modo que todos possam progressivamente cuidar do seu bem-estar e retomar a normalidade", afirma o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) na nota.

Estas provas em formato digital servem para garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar na prova ModA e garantir que as escolas também estão preparadas para avançar com as ModA.

No entanto, a tutela considera que "não estão reunidas" essas condições "para todos os alunos e todas as escolas, pelo que se optou pelo reagendamento das Provas-Ensaio.

As provas, que deveriam começar a 23 de fevereiro, irão realizar-se entre 14 e 23 de abril.

Já as datas para a realização das provas ModA e das Provas Finais do Ensino Básico "mantêm-se inalteradas", acrescenta o MECI.