Governo admite que "vai levar muito tempo a reconstruir" regiões afetadas pelas tempestades

Ao programa da Antena 1 Consulta Pública, Silvério Regalado explica que a criação do PTRR "".O secretário de Estado admite que o país tem aquilo a que chama de "" e deu como exemplo o facto de lares e bombas de gasolina serem infraestruturas que não estão obrigadas a terem geradores.Silvério Regalado destacou ainda como um dos desafios para a reconstrução das regiões afetadas pelo mau tempo a falta de mão-de-obra. "", relembra.A falta de recursos é também referida por Bento Aires como um dos entraves à reconstrução. O membro do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros desabafa que ""." assegura Fátima Messias que explica que a falta de trabalhadores portugueses tem sido colmatada com a contratação de imigrantes. A coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro adianta mesmo que "".No programa Consulta Pública António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e antigo ministro das Obras Públicas no Governo socialista defende que o foco não deve estar num ou noutro partido, num ou noutro Governo. "", acrescenta.Todavia, Carlos Matias Ramos defende que "". O antigo presidente do LNEC assume que "".É nos autarcas que têm recaído muitas responsabilidades, relembra Amadeu Albergaria. O vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses diz mesmo que "".

Na mesma linha, Ricardo Gomes, o vice-presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, destaca uma nova realidade que prevê para a próxima década: "a economia europeia de Defesa colocará pressão nas matérias-primas e suas fontes. A nossa capacidade para responder à procura está comprometida".



